Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по маг...
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Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по магазинам каждые выходные. 4. Мы хотим получать хорошие оценки на каждом уроке. Пожалуйста помогите!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 boys like to play football every sunday Do boys like to play football Evert sunday? Boys do not like to play football every sunday 3 Girls like to go shopping every weekend. Girls do not like to go shopping every weekend Do girls like go to the shopping every weekend?
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