Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по маг...

Английский язык

Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по магазинам каждые выходные. 4. Мы хотим получать хорошие оценки на каждом уроке. Пожалуйста помогите!(

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