Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по маг...

Английский язык
Записать утвердительное, отрицательное, вопросительное предложение в Past Simple. 1. Мальчики любят играть в футбол каждое воскресенье. 2. Наш класс всегда участвует в спортивных соревнованиях. 3. Девочки любят ходить по магазинам каждые выходные. 4. Мы хотим получать хорошие оценки на каждом уроке. Пожалуйста помогите!(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 boys like to play football every sunday Do boys like to play football Evert sunday? Boys do not like to play football every sunday 3 Girls like to go shopping every weekend. Girls do not like to go shopping every weekend Do girls like go to the shopping every weekend?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклоняйте устно словосочетания сколько скворцов,сколько гостей,произнося правильно слово сколько.
Ответить
Технология
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ ОТ ДЕРЕВЯННЫХ
Ответить
Окружающий мир
Под действием чего испаряется вода
Ответить
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода через 3 часа расстояние между ними было равно 7 километров один из них ше...
Ответить
Химия
Во сколько раз молекула воды тяжелее молекулы водорода и легче молекулы кислород???
Ответить