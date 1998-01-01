Под действием чего испаряется вода
Окружающий мир
Под действием чего испаряется вода
Ответ(ы):
Гость:
Высокой температурой
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