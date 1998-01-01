С одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились сначала автобус затем легковое такси. средняя скорость автобуса 60 км в час,а такси 80 км в час, через сколько часов такси догонит автобус? устан...
Математика
С одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились сначала автобус затем легковое такси. средняя скорость автобуса 60 км в час,а такси 80 км в час, через сколько часов такси догонит автобус? установи сначала какой путь пройдет автобус за 1 час,после этого найди,с какой скоростью будет уменьшаться расстояние между автобусом и такси
Ответ(ы):
Гость:
1*60=60 км проедет автобус 80-60=20км /час скорость уменьшения расстояния между автобусом и такси 60:20=3 часа понадобится такси чтобы догнать автобус
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