С одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились сначала автобус затем легковое такси. средняя скорость автобуса 60 км в час,а такси 80 км в час, через сколько часов такси догонит автобус? устан...

Математика

С одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились сначала автобус затем легковое такси. средняя скорость автобуса 60 км в час,а такси 80 км в час, через сколько часов такси догонит автобус? установи сначала какой путь пройдет автобус за 1 час,после этого найди,с какой скоростью будет уменьшаться расстояние между автобусом и такси

Автор: Гость