Просклоняйте устно словосочетания сколько скворцов,сколько гостей,произнося правильно слово сколько.

Гость: Гость:

И. П-сколько скворцов Р. П-скольких скворцов Д. П-скольким скворцам В. П-сколько скворцов Т. П-сколькими скворцами П. П-о скольких скворцах И. П-сколько гостей Р. П-скольких гостей Д. П-скольким гостям В. П-скольких гостей Т. П-сколькими гостями П. П-о скольких гостях