Просклоняйте устно словосочетания сколько скворцов,сколько гостей,произнося правильно слово сколько.

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Просклоняйте устно словосочетания сколько скворцов,сколько гостей,произнося правильно слово сколько.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И. П-сколько скворцов Р. П-скольких скворцов Д. П-скольким скворцам В. П-сколько скворцов Т. П-сколькими скворцами П. П-о скольких скворцах И. П-сколько гостей Р. П-скольких гостей Д. П-скольким гостям В. П-скольких гостей Т. П-сколькими гостями П. П-о скольких гостях
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