Выполни деление с остатком. 7940:40 6780:90 47.350:60 23.070:40 Столбиком.

Математика
Выполни деление с остатком. 7940:40 6780:90 47.350:60 23.070:40 Столбиком.
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