Написать 4 предложения из художественной литературы с уточняющими членами предложения

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Осложненное простое предложение – это что такое? Исчерпывающий ответ на поставленный вопрос будет дан в представленной статье. Кроме того, мы поведаем вам о том, чем может осложниться простое предложение, а также о том, какие правила пунктуации действуют в том или ином случае. Общая информация Осложненное простое предложение – это предложение, в которое включается какая-либо синтаксическая конструкция. Причем она не должна иметь грамматическую основу. Следует отметить, что среди конструкций, усложняющих простое приложение, выделяются определения, вводные слова, дополнения, обстоятельства и проч. Рассмотрим каждую из них более подробно. Однородные члены Как выглядит простое осложненное предложение? Примеры представлены в данной статье. Если вам необходимо осложнить какое-либо предложение, то для этого идеально подойдут однородные члены. Как правило, данный термин используется по отношению к тем лексическим единицам, которые отвечают на одни и те же вопросы, а также связаны с одним и тем же словом. Следует отметить, что такие члены предложения обычно обособляются запятыми (друг от друга). Приведем наглядный пример: «Он собирал информацию для статьи и в Москве, и в Оренбурге, и в Уфе». Определения Чем осложнено предложение (простое), которое представлено далее: «Дорога, выстеленная плиткой, уходила в лес». Оно осложнено определением. Это второстепенный член, обозначающий признак какого-либо предмета и отвечающий на следующие вопросы: "какой?", "каков?", "чей?" В данном случае это обособленное определение. Следует отметить, что такие выражения могут являться именами прилагательными или местоимениями с зависимыми словами и без них, а также причастиями или причастным оборотом и (редко) числительными. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/150644/oslojnennoe-prostoe-predlojenie---eto-prostoe-oslojnennoe-predlojenie-pr...