Подскажите при газообмене в легких из капилляр в альбомы проникает а)азот, б)углекислый газ, в) кислород , д) инертный газ
Биология
Подскажите при газообмене в легких из капилляр в альбомы проникает а)азот, б)углекислый газ, в) кислород , д) инертный газ
Ответ(ы):
Гость:
Кислород проникает. Кровь насыщается кислородом и течет в большой круг
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