Подскажите при газообмене в легких из капилляр в альбомы проникает а)азот, б)углекислый газ, в) кислород , д) инертный газ

Биология

Подскажите при газообмене в легких из капилляр в альбомы проникает а)азот, б)углекислый газ, в) кислород , д) инертный газ

Автор: Гость