Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 320 км.За какое время он мог проделать этот путь? Можно ответ с решением!
Математика
Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 320 км.За какое время он мог проделать этот путь? Можно ответ с решением!
Ответ(ы):
Гость:
Сколько по времени ехал поезд,если бы он ехал со скоростью 50км/час? 320/50=6,4 час а если со скорость 80км/час 320/80=4 часа значит время в пути поезда будет между 4 часами и 6 часами 24 мин
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