Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 320 км.За какое время он мог проделать этот путь? Можно ответ с решением!

Математика
Поезд двигался без остановок со скоростью от 50 км/ч до 80 км/ч и проехал 320 км.За какое время он мог проделать этот путь? Можно ответ с решением!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько по времени ехал поезд,если бы он ехал со скоростью 50км/час? 320/50=6,4 час а если со скорость 80км/час 320/80=4 часа  значит время в пути поезда будет между 4 часами и 6 часами  24 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бак без крышки имеет форму куба с ребром 60 см.Сколько граммов краски потребуется,чтобы покрасить бак снаружи, если на покраску 1 квадратного дм ра...
Ответить
Математика
Пожалуйста памагити как решать задачу и уровней номер 2 и 3.
Ответить
Русский язык
Может ли слово река бытьпроверочным для существительных 3 склонения
Ответить
Математика
Вычислите : ( 20 16/25+13 9/25 )-( 23 4/14 + 7 13/14)
Ответить
Геометрия
Пожалуйста решите , Дан треугольник со сторонами 9 см , 8 см , 7 см . найти периметр тр??угольника , вершиними которого являются середины сторон да...
Ответить