Вставьте пропущенные гласные после шипящих в корне слов. Придумайте предложения ?? данными словосочетаниями Кош*лка с грибами ,спелый крыж*вник,ненасытный обж*ра ,чугунная реш*тка,ч*рствый хлеб ,короткие ш*рты.

Гость: Гость:

1. Кошелка с грибами, спелый крыжовник, ненасытный обжора, чугунная решетка, черствый хлеб, коротки шорты. 2. Чугунная решетка на окне насквозь проржавела. Хлеб был черствый, но мальчик все равно с жадностью ел его.