Клумба имеет форму прямоугольника,периметр которого 42м,длина-12м. На каждом квадр.??етре клумбы высадили по 12кустов хризантем. Сколько всего кустов хризант.высадили на этой клумбе. Пожалуста нужно решить с условьем.
Математика
Клумба имеет форму прямоугольника,периметр которого 42м,длина-12м. На каждом квадр.??етре клумбы высадили по 12кустов хризантем. Сколько всего кустов хризант.высадили на этой клумбе. Пожалуста нужно решить с условьем.
Ответ(ы):
Гость:
12*2=24 м составят 2 длинны клумбы 42-24=18 м составят 2 ширины клумбы 18:2=9 м ширина клумбы 12*9=108 м2 площадь клумбы 108*12=1296 кустов хризантем всего посадили
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