Клумба имеет форму прямоугольника,периметр которого 42м,длина-12м. На каждом квадр.??етре клумбы высадили по 12кустов хризантем. Сколько всего кустов хризант.высадили на этой клумбе. Пожалуста нужно решить с условьем.

Математика

Клумба имеет форму прямоугольника,периметр которого 42м,длина-12м. На каждом квадр.??етре клумбы высадили по 12кустов хризантем. Сколько всего кустов хризант.высадили на этой клумбе. Пожалуста нужно решить с условьем.

Автор: Гость