Краткая запись к задачи.в рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили

Гость: Гость:

1-й пруд: 7 кг на 1 кв.метр, всего 67200 кг рыбы.67200/7 = 9600 кв. метров2-й пруд: 8 кг на 1 кв.метр, всего 61600 кг рыбы.61600/8 = 7700 кв. метров9600 - 7700 = 1900 кв. метровОтвет: на 1900 кв.метров