Краткая запись к задачи.в рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили
Математика
Краткая запись к задачи.в рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили
Ответ(ы):
Гость:
1-й пруд: 7 кг на 1 кв.метр, всего 67200 кг рыбы.67200/7 = 9600 кв. метров2-й пруд: 8 кг на 1 кв.метр, всего 61600 кг рыбы.61600/8 = 7700 кв. метров9600 - 7700 = 1900 кв. метровОтвет: на 1900 кв.метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите решить Известны два расстояния:одно в километрах,другое-в футах(1 фут=0,305 м). Какое из расстояний меньше?
Русский язык
Вставьте пропущенные гласные после шипящих в корне слов. Придумайте предложения ?? данными словосочетаниями Кош*лка с грибами ,спелый крыж*вник,н...
Математика
Клумба имеет форму прямоугольника,периметр которого 42м,длина-12м. На каждом квадр.??етре клумбы высадили по 12кустов хризантем. Сколько всего куст...
Математика
Задача№2. деревянный окрашенный куб с ребром 3 см. распилили на кубические сантиметры. Сколько среди них кубиков, которые окрашены с трех сторон?