Отгадай загадку!!! Ты спишь, стук в дверь! К тебе пришли друзья... У тебя в холодильнике стоит водка, пиво, сок! Что ты откроешь первым? Если не отгадаешь ставишь на свое фото чукчу на сутки! Играем честно!

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Отгадай загадку!!! Ты спишь, стук в дверь! К тебе пришли друзья... У тебя в холодильнике стоит водка, пиво, сок! Что ты откроешь первым? Если не отгадаешь ставишь на свое фото чукчу на сутки! Играем честно!

Автор: Гость