Отгадай загадку!!! Ты спишь, стук в дверь! К тебе пришли друзья... У тебя в холодильнике стоит водка, пиво, сок! Что ты откроешь первым? Если не отгадаешь ставишь на свое фото чукчу на сутки! Играем честно!
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Отгадай загадку!!! Ты спишь, стук в дверь! К тебе пришли друзья... У тебя в холодильнике стоит водка, пиво, сок! Что ты откроешь первым? Если не отгадаешь ставишь на свое фото чукчу на сутки! Играем честно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое ты откроешь глаза!
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