Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.
Русский язык
Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краски и кисточка. Омонимичные окончания: в слове сестрицы и водицы(ы), в словах худой и бородой(ой).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Геометрия
Английский язык