Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.

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Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.

Автор: Гость