Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.

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Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный и худой Носит воду бородой И сестрицы вместе с ним Нарисуют дом и дым.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краски и кисточка. Омонимичные окончания: в слове сестрицы и водицы(ы), в словах худой и бородой(ой). 
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