Отношение к крестовым походам(первый третий и четвёртый) жителей ближнего восток?? и западной европы,последствия первого третьего и четвёртого крестового похода,результаты тех же крестовых походов,и влияние крестовых походов на...

История
Отношение к крестовым походам(первый третий и четвёртый) жителей ближнего восток?? и западной европы,последствия первого третьего и четвёртого крестового похода,результаты тех же крестовых походов,и влияние крестовых походов на культурное развитие запада и востока всё тех же самых крестовых походов,желательно срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестовые походы имели огромные последствия для Европы. Крестоносцы переняли и принесли в Европу с Восточных стран традицию жестоких казней, которые будут в дальнейшем неоднократно применятся в инквизиционных процессах. Завершение Крестовых походов стало в какой–то степени началом падения в Европе средневековых устоев. Участники Крестовых походов восхищались Восточной культурой, ведь раньше они считали арабов варварами, но та глубина искусства и традиций, которая была присуща Востоку, изменила их мировоззрение. После возвращения домой, они начнут активно распространять арабскую культуру по странам Европы. Дорогостоящие Крестовые походы фактически разорили Европу. Но открытие новых торговых путей, значительно улучшили ситуацию. Византийская империя, которая помогала Римской церкви в Первом Крестовом походе, в итоге, спровоцировала свое падение: после того, как ее полностью разграбили османы в 1204 году, она уже не смогла достичь бывшего могущества и полностью пала спустя два столетия. После падения Империи, Италия стала единоличным монополистом в торговле Средземноморского региона. Два века жесточайших конфликтов между католической церковью и мусульманами принесли огромное количество страданий и смертей обоим сторонам. Естественно, алчные желания только пошатнули положение Католической церкви в обществе: верующие увидели ее бескомпромиссность в вопросах связанных с властью и деньгами. В сознание населения Европы начали зарождаться первые несогласия с ее идеологией, что станет основой для создания реформаторских церквей в будущем. Еще в начале XX века Ватикан принес официальные извинения перед мусульманским миром за Крестовые походы.
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