Отредактируйте предложения 1Данная работа отличается среди других тонким анали??ом. 2.Этот вопрос играет большое значение 3. Благодаря современного вмешательства специалистов положение выправилось 4. Посмотрев фильм, меня к...
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Отредактируйте предложения 1Данная работа отличается среди других тонким анали??ом. 2.Этот вопрос играет большое значение 3. Благодаря современного вмешательства специалистов положение выправилось 4. Посмотрев фильм, меня как живые окружили его герои 5. Современное хинди почти ничего не унаследовала от санскрита. 6. Ответная контратака была стремительной. 7. С каждым годом снижается процесс деторождения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что сделал правильно. 1) Данная работа отличается от других тонким анализом. 2) Этот вопрос имеет большое значение 3) Благодаря современному вмешательству специалистов, положение выправилось 4) Когда я посмотрел фильм, меня, как живые, окружили его герои 5) Современное хинди почти ничего не унаследовало от санскрита.. Не знаю. 6) Ответная контратака была стремительна 7) С каждым годом процесс деторождения снижается
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