Отредактируйте предложения 1Данная работа отличается среди других тонким анали??ом. 2.Этот вопрос играет большое значение 3. Благодаря современного вмешательства специалистов положение выправилось 4. Посмотрев фильм, меня к...

Гость: Гость:

Надеюсь, что сделал правильно. 1) Данная работа отличается от других тонким анализом. 2) Этот вопрос имеет большое значение 3) Благодаря современному вмешательству специалистов, положение выправилось 4) Когда я посмотрел фильм, меня, как живые, окружили его герои 5) Современное хинди почти ничего не унаследовало от санскрита.. Не знаю. 6) Ответная контратака была стремительна 7) С каждым годом процесс деторождения снижается