Отрезок длиной 9 см разделен на две части в отношении 3:7. Какова длина каждой части? Какую часть составляет большая часть от длины всего отрезка?

Алгебра

Отрезок длиной 9 см разделен на две части в отношении 3:7. Какова длина каждой части? Какую часть составляет большая часть от длины всего отрезка?

Автор: Гость