Отрезок длиной 9 см разделен на две части в отношении 3:7. Какова длина каждой части? Какую часть составляет большая часть от длины всего отрезка?
Алгебра
Отрезок длиной 9 см разделен на две части в отношении 3:7. Какова длина каждой части? Какую часть составляет большая часть от длины всего отрезка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как-то так) Лалалалаааа
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