Отрезок длиной 90 мм раделили сначала на 3 равных части, а затем каждую из них разде??или на 2 равные части . НА СКОЛЬКО РАВНЫХ частей разделили весь отрезок ? чему равна длина одной шестой части данного отрезка ? сделай по зад...

Математика
Отрезок длиной 90 мм раделили сначала на 3 равных части, а затем каждую из них разде??или на 2 равные части . НА СКОЛЬКО РАВНЫХ частей разделили весь отрезок ? чему равна длина одной шестой части данного отрезка ? сделай по задаче чертеж и реши ее
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Гость:
Всего стало 6 одинаковых частей. Каждая часть 15 мм
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