Оттолкнувшись левой ногой, кенгуру прыгает на 2 метра, правой на 4 метра, а обеими н?? 7. Какое наименьшее число таких прыжков нужно сделать, чтобы набрать в точности 1000 метров? сроооочно
Математика
Оттолкнувшись левой ногой, кенгуру прыгает на 2 метра, правой на 4 метра, а обеими н?? 7. Какое наименьшее число таких прыжков нужно сделать, чтобы набрать в точности 1000 метров? сроооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144 прыжка, 142 обеими, один правой один левой 142*7+1*4+1*2=1000 прим. 1000:7=142 (ост 6) - чтобы выполнялось условии минимума прыжков, он должен сделать наибольшее возможное количевство прыжков на 7 м. (потому что иначе вместо 7 м нужно делать или два на 4 м, или 4 на 2 м, что увеличивает в общем счете количевство прыжков) 1000-7*142=6 а 6 м можно самое быстрое одолеть двумя прыжками, один на 4 м, другим на 2 Надеюсь поможет.
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