ЗАПИШИ ИПРОЧИТАЙ число , Которое COСТОИТ из : a)66 единиц первого Класса И 605 единиц второго класса ; б) 8 единиц первого Класса И 8 едИНИЦ второго Клаcca. СКОЛЬКО единиц каждого разряда содержит Каждое из этих чисел? Разложи ...

Математика

ЗАПИШИ ИПРОЧИТАЙ число , Которое COСТОИТ из : a)66 единиц первого Класса И 605 единиц второго класса ; б) 8 единиц первого Класса И 8 едИНИЦ второго Клаcca. СКОЛЬКО единиц каждого разряда содержит Каждое из этих чисел? Разложи их на сумму разрядНЫХ слагаемых . Что Обзначает КаждаЯ из Цифр 5,6, 8,0 в ЗАПисях ЭТИХ чисел ?

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