У каких растений бывает сочные плоды срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Биология
У каких растений бывает сочные плоды срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягода – сочный плод с мякотью, покрытый снаружи тонкой кожицей, внутри плодов находится много мелких семян. Яблоко – сочный плод с мякотью, покрытый кожицей, но семена лежат в пленчатых сухих камерах. Тыквина – семена лежат в сочной мякоти, но наружный слой околоплодника деревянистый (арбуз, тыква, огурец). Померанец или гесперидий – ягодовидный плод у цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин). Костянка – сочный плод с тонкой кожицей, мякотью и косточкой, внутри которого находится 1 семя (вишня, слива).

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