Какие из точек А(2;8), В(-3;18) , С(-3:9) и D(3;18) лежат на графике функции y=2x^2
Алгебра
Какие из точек А(2;8), В(-3;18) , С(-3:9) и D(3;18) лежат на графике функции y=2x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)8=2*2^2 8=8-лежит В)18=2*(-3)^2 18=18-лежит С)9=2*(-3)^2 9=18 не лежит D)18=2*3^2 18=18-лежит вроде бы так но лучше перепроверить
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