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Как называется помещение для содержания овец?
Окружающий мир
Как называется помещение для содержания овец?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загон или стойло одно из двух
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