Востание Степана Разина год Причины Повод Участники Ход войны Итог Последствия

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год Восстания Степана Разина 1670 до 1671 или 1667 1671 года притчи причинам окончательное закрепощение крестьянства рост налогов и повинностей в социальных низоа, мнение власти ограничить казачью вольницу скопления Бедного голутвенного Казачества и беглого крестьянства на Дону Итог: расправа над вомтавшими