Вспомните миф о титане прометее. За что и как он был наказан?

Литература
Вспомните миф о титане прометее. За что и как он был наказан?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прометей дал людям огонь, а бог Зевс, боясь, что люди будут , как боги, приковал к скале и заставил орла клевать каждый день его печень, пока не пришёл Геракл и не освободил прометея.
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