Вспомните миф о титане прометее. За что и как он был наказан?
Литература
Вспомните миф о титане прометее. За что и как он был наказан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прометей дал людям огонь, а бог Зевс, боясь, что люди будут , как боги, приковал к скале и заставил орла клевать каждый день его печень, пока не пришёл Геракл и не освободил прометея.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Напишите 10 помощей другу НАПРИМЕР: помочь в трудную минуту. Срочно надо если можете напишите на казаском языке если нет на русском.
Окружающий мир
Қазақ тiлi