Докажите уникальность региона где люди впервые начали плавить метал

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История развития цивилизации неразрывно связанна с освоением материалов. В этом плане трудно переоценить роль металла. Американский этнолог Генри Льюис Морган писал, что когда варвар научился получать и применять металл, тогда «девять десятых борьбы за цивилизацию было выиграно» . Появление орудий из металла способствовало не только техническому прогрессу (в земледелии, строительстве, ремеслах) , но и социальному: образование первых государств совпадает с началом бронзового века. С металлом первобытный человек познакомился несколько тысячелетий тому назад. Имеются сведения, что примерно за 92 века до н. э. народности, населявшие территорию Анатолии (азиатскую часть современной Турции) , употребляли медь, найденную в самородном виде. Золотые изделия появились примерно за60 веков до н. э. , а изделия из метеоритного железа — примерно в ХХХ веке до н. э. Но для того чтобы получать отливки, человек должен был научиться плавить металл. На это потребовалось 47 веков. Самые древние отливки, обнаруженные археологами на территории Анатолии, Месопотамии, Ирана, датируются ХLV веком до н. э. Спустя несколько веков технологии литья была освоена народами, населявшими Кавказ, северную Африку, Европу. В истории развития литейной технологии можно выделить три периода: Первый (от появления первых отливок до ХIV века н. э. ) — это период примитивной технологии. На этом этапе имело место исключительно индивидуальное производство в основном предметов, быта, культа, оружия, украшений. Второй (от ХIV н. э. до середины ХIХ века) — период ремесленной технологии. Литье превратилось в самостоятельное ремесло. Ручная формовка достигла совершенства. Третий (от середины ХIХ века до конца ХХ века) — период промышленной технологии. Организованно механизированное массовое производство самых разнообразных отливок. Такое деление условно, поскольку на протяжении каждого этапа искусство литья использовало взлеты и падения. Еще в древности создавались уникальные литые изделия. Так, технология литья по выплавляемым моделям была известна еще в Древнем Шумере (ХХVI век до н. э.) , Древней Индии (ХХХ век до н. э.) , Древней Греции и Этрурии (VI век до н. э. ) Владели ею древние племена, населявшие экваториальную Африку (IV — ХII век н. э.) . Литье в кокиль скифы применяли около двух с половиной тысячелетий тому назад. Греческие литые бронзовые украшения по сей день считаются образцами совершенства и подражания. Однако с исчезновением культур угасало искусство литья. Кроме того в древнем мире ремесленники старались держать в секрете особенности освоенной технологии, она передавалась, как правило, по наследству. И нередко последний в династии уносил с собой в могилу секреты ремесла. Характерным примером служит булатная сталь. Древнеиндийские мастера выплавляли ее еще за 13 веков до н. э. , но потом секрет был утрачен. Позднее булатные клинки изготавливали в Персии, Сирии, Египте, а в середине века — в Дамаске, но вновь с течением времени технология была утеряна. И только в середине прошлого века русский металлург П. П. Аносов раскрыл этот секрет, что позволило воспроизводить уникальные изделия из булатной стали. Исскуство литья в древности Первоначально для литья использовали формы из влажной глины. Отпечаток модели в этих формах получали путем вдавливания. Несколько позднее появились каменные формы, сначала — открытые, а затем и закрытые. Первым литейным материалом стала бронза. Технология получения бронзы путем сплавления меди и олова была известна в Древнем Египте и Вавилоне в 3-м тысячелетии до н. э. В древнешумерском заклинании огня есть такие слова: «Меди и олова плавитель есть ты. . » . Египтяне обозначали медь и бронзу одним иероглифом, но в первом случае к нему добавляли значок, который переводится как «настоящая» , а Вов втором — «искусственно приготовленная“. В древнеегипетских папирусах и вавилонских глиняных табличках 2-го и 3-го тысячелетия до н. э. бронза упоминается