Спиши, ставя в скобках глаголы в неопределенной форме, от которых образованны при??астия: За строящимся домом, красящее вещество, набегающим прибоем, держащийся за перила, в желтеющим лесу, любящие дети, колебщющаяся тень, прин...

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Спиши, ставя в скобках глаголы в неопределенной форме, от которых образованны при??астия: За строящимся домом, красящее вещество, набегающим прибоем, держащийся за перила, в желтеющим лесу, любящие дети, колебщющаяся тень, приносящие радость.

Автор: Гость