отцу 50 лет А сын на 30 лет моложе Во сколько раз отец будет старше сына через 10 лет
Математика
отцу 50 лет А сын на 30 лет моложе Во сколько раз отец будет старше сына через 10 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2 раза так как 50+10-30 равно 60
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