Ответьте на вопросы:)

Русский язык
Ответьте на вопросы:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .Однородные члены предложения-это когда в предложении несколько или подлежащих или сказуемых или второстепенных  членов.Выделяются либо запятыми,либо союзами. 2. 1. Соединительные. 2 Примеров,к сожелению,не могу привести. 2. Противительные.  3. Разделительные. 3. Неоднородные характеризуют предмет с разных сторон, обычно сочетание качественных и относительных прилагательных  . Относительные - постоянный признак, а качественные - менее существенный, часто временный. Между неоднородными запятая не ставится. Но если они после определяемого слова, запятую ставим . 4.Не  могу ответить. 5.Не могу ответить. 6.Обобщающее слово обделяется запятыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Угол правильного n угольника равен 108. вычислить количество его сторон
Ответить
Физика
Помогите. Срочно! Подъемный кран поднимает груз массой 1м. Какова сила натяжения к??ната (сила упругости) в начале подъема, когда груз движется с у...
Ответить
Физика
При увеличении абсолютной температуры 1,4 раза объем газа увеличился на 40см3. Найти начальный объем газа
Ответить
Физика
Какие выды вогнутых линз вы знаете? нарисуйте и подпишите
Ответить
Литература
Назовите фамилию драматурга которого считали родоначальником русской социально?? комедии и которого .С.Пушкин в романе Евгений Онегин назвал сатиры...
Ответить