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Русский язык
Ответьте на вопросы:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .Однородные члены предложения-это когда в предложении несколько или подлежащих или сказуемых или второстепенных членов.Выделяются либо запятыми,либо союзами. 2. 1. Соединительные. 2 Примеров,к сожелению,не могу привести. 2. Противительные. 3. Разделительные. 3. Неоднородные характеризуют предмет с разных сторон, обычно сочетание качественных и относительных прилагательных . Относительные - постоянный признак, а качественные - менее существенный, часто временный. Между неоднородными запятая не ставится. Но если они после определяемого слова, запятую ставим . 4.Не могу ответить. 5.Не могу ответить. 6.Обобщающее слово обделяется запятыми.
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