Ответьте пожалуйста на выделенные вопросы (((((((

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Обществознание
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Автор: Гость
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Гость:
Муржские -игры в машинки  . как по мне для мальчиков помогать папе например переносить дрова игра                                                                женские- куклы дочки-матери разные мини покупные кухни ну и помщь маме для меня всегда была игра
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