Отзыв как мужик убрал камень басня
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Отзыв как мужик убрал камень басня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать камень и сколько это будет стоить? Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом по частям свезти его и что это будет стоить восемь тысяч рублей; другой сказал, что под камень надо подвезти большой каток и на катке свезти камень и что это будет стоить шесть тысяч рублей. А один мужик сказал: «А я уберу камень и возьму за это сто рублей!» У него спросили, как он это сделает. И он сказал: «Я выкопаю подле самого камня большую яму; землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и разровняю землю». Мужик так и сделал, и ему выдали сто рублей и еще сто рублей за умную выдумку.
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