1) 11,2-5,65-1,2 2)4,8умножить0,3-0,3умножить3,3 3)1,8a-0.9a+a-0.1a 4)14.8умножить36+14.8умножить64 6)0,247умножить0,56+0,247умножить0,44 7) (x+2,4):5=1,2
Математика
1) 11,2-5,65-1,2 2)4,8умножить0,3-0,3умножить3,3 3)1,8a-0.9a+a-0.1a 4)14.8умножить36+14.8умножить64 6)0,247умножить0,56+0,247умножить0,44 7) (x+2,4):5=1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,8*0,3-0,3*3,3=0,3(4,8-3,3)=0,3*1,5=0,45 1,8а-0,9а+а-0,1а=1,8а 14,8*36+14,8*64=14,8(36+64)=14,8*100=1480 0,247*0,56+0,247*0,44=0,247(0,56+0,44)=0,247 x=3,6
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