"У Лукоморья" выписать эпитеты, сравнения, метафоры. Помогите пожалуйста!
Литература
"У Лукоморья" выписать эпитеты, сравнения, метафоры. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На невиданных дорожках :эпитеты невиданных зверей витязей прекрасны из вод ясных грозного царя метафоры там русью панет лес и дол видений полон
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