Решите 2 уравнения плиз х(x^2-x-6)=15(x-3) 2 yp. x(x^2+2x-8)=8(x+4)
Алгебра
Решите 2 уравнения плиз х(x^2-x-6)=15(x-3) 2 yp. x(x^2+2x-8)=8(x+4)
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