Синтаксический разбор предложения***** Из кленовых сеней через низкую дверь мы входим в большую горницу.

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Из кленовых сеней-дополнение(из-предлог его в кружок ,кленовых-прилаг.,сеней-сущ.,) через-в кружок(частица) низкую-определение(прилаг.) дверь-дополнение(через что-дверь-винительный падеж существительное) мы-подлежащее(личное местоимение) входим-сказуемое(глагол) в большую горницу-обстоятельство(в-в кружок это предлог,большую-прилагательное,горницу-существительное) предложение(повест.,невоскл.,простое,двусост,распрастраненное,полное)