Найди наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 294 и 126 методом р??зложения на простые множители
Математика
Найди наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 294 и 126 методом р??зложения на простые множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложили на простые множители 126 = 2*3*3*7 294 =2*3*7*7 НОД(126,294) =2*3*7 = 42 - ОТВЕТ НОК(126,294) = 126*7 = 882 - ОТВЕТ
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