Найди наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 294 и 126 методом р??зложения на простые множители

Математика

Найди наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 294 и 126 методом р??зложения на простые множители

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