Мактану,азир болу,сыйласу,шебер,коп сойлеу,ажарлы синонимы
Қазақ тiлi
Мактану,азир болу,сыйласу,шебер,коп сойлеу,ажарлы синонимы
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Гость:
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