Попробуйте провести исследование на тему добро и зло.Составьте небольшой текст.п??дтвердите свои мысли примерами из сказок Морозко,Летучий корабль.

Гость: Гость:

Если бы не было зла, то человек никогда бы не узнал , что такое добро. Добро и зло- это мера , которой меряется человеческая жизнь. Про одного человека говорят -он добрый. про другого - он злой. С понятием добра и зла мы начинаем знакомится с детства, когда слушаем сказки. Добро в них всегда побеждает зло. Так мы впервые узнаем , что злым быть плохо, что вознаграждаются только добрые дела. А злые поступки всегда наказуемы.