Начертить два разных прямоугольника с площадью 12 см квадратных
Черчение
Начертить два разных прямоугольника с площадью 12 см квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один со сторонами 6 см и 2 см, второй со сторонами 3 см и 4 см, можно еще со сторонами 12 см и 1 см
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