Отзыв о произведении шинель

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«Шинель» Маленький человек – это сильно. Но для меня в повести показался важным немного другой ракурс. Жизнь человека не должна быть основана на одном столпе. Вот была цель у Акакия Акакиевича, он вложил всего себя в исполнение своей мечты. А мечта оказалась призраком, развеялась, как дым. И сам он превратился в призрака, потому что все рухнуло в один миг. И получается, чем более разносторонней сделаем мы нашу жизнь, тем более стабильной она будет. Нельзя ее искусственно сужать до одной точки. Вот как-то так.