Реши заранее спасибо

Математика
Реши заранее спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
14-6=8 Вот и ответ!!!!!!!!!!
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