Что означает этот значок в русском языке l_ ? прошу помогите!

Русский язык
Что означает этот значок в русском языке l_ ? прошу помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как называется предложение ) там например 1часть название её ) кто слушал на уроке тот знает что это
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