Запишите в виде десятичной дроби 1процент 6 процен 45проц 123проц 2,5 проц 0,4 прцен
Математика
Запишите в виде десятичной дроби 1процент 6 процен 45проц 123проц 2,5 проц 0,4 прцен
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0.01,0.06,0.45,1,23,0.025,0.004
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