Ненавидят какое спряжение
Русский язык
Ненавидят какое спряжение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжение так как окончания ат, ят это 2 спряжение
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