Выпишите выделенные глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом – ся. Ставь??е к ним вопросы. Образец. Алмаз блестит. – Алмаз (что делает ?) искрится. 1.Не о чём ХЛОПОТАТЬ 2. Кто-то заразительно ХОХОЧЕТ. 3.Туристы стали...
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Выпишите выделенные глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом – ся. Ставь??е к ним вопросы. Образец. Алмаз блестит. – Алмаз (что делает ?) искрится. 1.Не о чём ХЛОПОТАТЬ 2. Кто-то заразительно ХОХОЧЕТ. 3.Туристы стали ВЛЕЗАТЬ на вершину горы. 4. Малыш ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ. 5. ПРОЛЕТИТ поезд. Слова для справок. Взбираться, заботиться, поправляться, смеяться, промчаться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не о чем (что делать?) заботиться. кто-то заразительно (что делает?) смеется. туристы начали (что делать?) взбираться на вершину горы. малыш (что делает?) поправляется. поез (что делает?) промчится.
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