Первый оператор на компьютере за 1 час набирает 6 страниц, а второй 3 страницы. Скол??ко времени операторы должны работать вместе, чтоб набрать 54 страницы?

Математика
Первый оператор на компьютере за 1 час набирает 6 страниц, а второй 3 страницы. Скол??ко времени операторы должны работать вместе, чтоб набрать 54 страницы?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+6=9 2)54:9=6 Ответ:6ч операторы должны работать вместе
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