Первый оператор на компьютере за 1 час набирает 6 страниц, а второй 3 страницы. Скол??ко времени операторы должны работать вместе, чтоб набрать 54 страницы?

Математика

Первый оператор на компьютере за 1 час набирает 6 страниц, а второй 3 страницы. Скол??ко времени операторы должны работать вместе, чтоб набрать 54 страницы?

Автор: Гость