Решите уравнение 1/4x^2-36=0 1/4- это дробь
Алгебра
Решите уравнение 1/4x^2-36=0 1/4- это дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2/4=36 x^2=36*4 x^2=144 x=-+12
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