Ребят, даю 30 баллов за решение задачи! С помощью каких качественных реакций можно определить: Глицерин, формальдегид, уксусную кислоту. Записать уравнение реакций.
Химия
Ребят, даю 30 баллов за решение задачи! С помощью каких качественных реакций можно определить: Глицерин, формальдегид, уксусную кислоту. Записать уравнение реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. CH2-OH | 2 CH-OH + Cu(OH)2= C6H14O6Cu+2H2O | глицерат меди CH2-OH синий осадок b. HCOH+Ag2O=HCOOH+2Ag↓ реакция "серебрянного зеркала" c. добавить индикатор-например, лакмус. он станет розовым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Разложите пожалуйста на множители: 1)4x2+12x+9 2)9x2-24xy+16y2 3)25b2+10b+1 4)81a2-18ab+B2 5)1+y2-2y 6)8ab+b2+16a2 7)100x2+20xy+y2 ...
Физика
1.что можно сказать о силах действующих на тело движущееся равномерно 2.ЕСЛИ РАВН??ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВСЕХ СИЛ . ПРИЛОЖЕННЫХ К ТЕЛУ РАВНА НУЛЮ . ТО ТЕЛО...