Ребят, даю 30 баллов за решение задачи! С помощью каких качественных реакций можно определить: Глицерин, формальдегид, уксусную кислоту. Записать уравнение реакций.

Химия

Ребят, даю 30 баллов за решение задачи! С помощью каких качественных реакций можно определить: Глицерин, формальдегид, уксусную кислоту. Записать уравнение реакций.

Автор: Гость