Состав и запиши слвосочитание с именем прилагательным спокойный. Употребить это ??лово в форме среднего рода, единственного числа, дательного падежа

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Состав и запиши слвосочитание с именем прилагательным спокойный. Употребить это ??лово в форме среднего рода, единственного числа, дательного падежа

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