Состав и запиши слвосочитание с именем прилагательным спокойный. Употребить это ??лово в форме среднего рода, единственного числа, дательного падежа

Русский язык
Состав и запиши слвосочитание с именем прилагательным спокойный. Употребить это ??лово в форме среднего рода, единственного числа, дательного падежа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спокойному движению.
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