Упражнение 9..Спишите.Укажите к какой части речи относятся выделенные слова
Русский язык
Упражнение 9..Спишите.Укажите к какой части речи относятся выделенные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое слово -существительное, второе - глагол. И так в каждом предложении !
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