Отзыв о сказке красавица и чудовище

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Прекрасная сказка о настоящей и счастливой любви двух персонажей.Это произведение учит нас тому,что истинная любовь приходит людям тогда,когда оба влюбленные готовы рисковать жизнью,на любой страшный шаг.Пусть даже любимый некрасив ,но у него есть самое важное -это доброе сердце и добрая душа.Без единого слова этот милый человечек способен абсолютно всё понять ,что думает его возлюбленная.Оба персонажи готовы на всё, лишь бы остаться вместе навсегда.Настоящая любовь -это сложное чувство,которое сможет сделать из двух любимых в одну крепкую и счастливую судьбу. Рада помочь!